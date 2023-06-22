В Курске прошла акция «Огненные картины войны»

22 июня вспоминают трагическую дату Фото: Светлана ВОЛКОВА

Акция "Огненные картины войны" в регионе проходит третий год в ночь с 21 на 22 июня – в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В честь павших героев во многих городах зажглись свечи. В Курске на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» из свечей выложили цифры 80 и танк. Картина символизирует 80-летие победы в Курской битве.

22 июня в России отмечают День памяти и скорби. 82 года назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни более 27 миллионов наших соотечественников.

В Курске на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.» в четыре часа утра прошла акция «Свеча памяти».

Горожане пришли, чтобы почтить память тех, кто погиб в этой войне. Люди зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню.