Под Курском ликвидируют свалку

Ликвидируют мусорку по нацпроекту Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под Курском ликвидируют исторически сложившеюся свалку в Обояни. Работы выполняются в рамках национального проекта «Экология». Объем городской свалки 3,9 га. Мероприятия по ее ликвидации начались в марте, сообщили в Правительстве Курской области.

Сейчас проводится технический этап ликвидации свалки. На объекте выполняется разработка грунта и перемещение отходов для формирования тела полигона. Также организованы сбор, вывоз и утилизация фильтрата. После укладки верхнего изолирующего экрана планируется приступить к биологическому этапу – восстановлению плодородного слоя. Все работы планируют завершить до конца года.

Также Минприроды Курской области в этом году завершило работу по вывозу и обезвреживанию бесхозяйных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов. Последние мероприятия были организованы на территории Щигровского и Поныровского районов. Там специализированная организация собрала и вывезла сто тонн опасных пестицидов и агрохимикатов. Это позволило улучшить качество жизни населения, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Всего в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за последние годы ликвидировано около 1550 тонн непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.