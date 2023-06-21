Курская филармония закрыла 87-й концертный сезон

Филармония становится современным культурным пространством Фото: Светлана ВОЛКОВА

На сцене Курской государственной филармонии состоялось торжественное закрытие 87-го концертного сезона. В первом отделении зрители услышали произведения Иоганна Баха, Сергея Рахманинова и Иоганнеса Брамса под органный аккомпанемент Тимура Халиуллина - органиста Курской и Белгородской филармоний. Также прозвучала музыка из знаменитых фильмов «Ирония судьбы» и «Список Шиндлера».

Во второй части концерта выступил симфонический оркестр Курской филармонии под управлением Игоря Сукачева и Юлии Жарковой.

87-й сезон филармонии был наполнен музыкальными программами и творческими встречами. В этом году успешно прошёл 23-й музыкальный фестиваль имени Г. В. Свиридова. Артисты филармонии неоднократно становились победителями исполнительских конкурсов, дебютировали в телевизионных проектах на федеральных каналах.

- Сегодня филармония становится современным культурным пространством. Режиссерам, руководителям оркестров и музыкантам удается виртуозно совмещать академическую классическую музыку с модными, популярными веяниями. Организуются проекты под открытым небом, хиты рока звучат под аккомпанемент оркестра народных инструментов. Благодаря такому творческому синтезу молодежь воспринимает филармонию как точку притяжения, где можно ярко и необычно провести время, - отметила министр культуры Курской области Юлия Полетыкина.