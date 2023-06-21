Средняя зарплата курян по данным Росстата превысила 46 тысяч рублей

Среднедушевой доход в регионе перевалил за 37 тысяч рублей - Росстат Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область заняла 19-ю строчку в рейтинге российских регионов по доходам населения. В прошлом году регион занял 20-е место, сообщили в Правительстве региона.

Основным показателем, по которому составлялся рейтинг, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ за 12 месяцев. Медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% - ниже. Показатель отношения средних доходов к фиксированному набору в Курской области в 2022 году составил 1,73.

Еще одним показателем является доля населения, живущего за чертой бедности. В Курской области этот показатель составил 8,1%, что ниже российского показателя (9,8%).

Среднедушевые денежные доходы населения по предварительной оценке Курскстата за 2022 год в нашем регионе составили 37600 рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата – 46059,2 рублей.