Курской "Бел-Поль", горевший из-за БПЛА, получит помощь на восстановление

На предприятии сгорели склад и цех Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев и министр промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов посетили предприятие «Бел-Поль», на котором недавно произошел пожар из-за беспилотника ВСУ. Пострадал склад площадью 1100 квадратов и цех по изготовлению подушек из синтетики.

Как уже сообщала КП, ночью 16 июня произошел пожар на территории «Бел-Поль» в Курском районе. Предприятие – один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями.

На место прибыли подразделения пожарной охраны, которые подтвердили возгорание на складе хранения продукции и в административном здании.

- В настоящее время производится оценка ущерба. Планируем включить организацию в реестр пострадавших от обстрелов предприятий для проработки вопроса получения федеральных средств на восстановление деятельности, – отметил Сергей Стародубцев.

Напомним, что распоряжением Правительства РФ предусмотрено оказание помощи предприятиям, а также физическим лицам, пострадавшим в результате обстрелов со стороны Украины. Курская область получила 190 млн рублей федеральной субсидии на грантовую поддержку.