До конца года в Курск поступит семь трамваев "Львенок"

На период реконструкции трамвайных путей будет ходить автобус, сказали чиновники Фото: Даниил НАЙХИН

Продолжаются работы по реконструкции трамвайных путей в рамках концессионного соглашения по комплексной модернизации электротранспорта города Курска. До конца года планируют реконструировать 20,8 километров трамвайных путей и четыре тяговые подстанции.

Всего, согласно условиям концессии, частная компания реконструирует 42,6 километров путей, депо, восемь тяговых подстанций, обеспечит ремонт и строительство контактной сети, а также закупит 22 односекционных низкопольных трамвая модели «Львенок».

Первый вагон прибыл в Курск в 2022 году, сейчас на нем проводится обучение водителей и ремонтного персонала. Еще семь трамваев будут поставлены в 2023 году и оставшиеся 14 — в следующем, сказали в Доме Советов.

С 1 июля в тестовом режиме запускается новая маршрутная сеть Курска.

На период реконструкции трамвайных путей организуют работу автобусного маршрута №1А; он полностью продублирует трамвайный маршрут №1 «Хлебозавод – ЗАО КПК» до Московской площади.