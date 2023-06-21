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НовостиДеловой Курск21 июня 2023 13:30

До конца года в Курск поступит семь трамваев "Львенок"

Также планируют реконструировать 20,8 километров трамвайных путей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На период реконструкции трамвайных путей будет ходить автобус, сказали чиновники

На период реконструкции трамвайных путей будет ходить автобус, сказали чиновники

Фото: Даниил НАЙХИН

Продолжаются работы по реконструкции трамвайных путей в рамках концессионного соглашения по комплексной модернизации электротранспорта города Курска. До конца года планируют реконструировать 20,8 километров трамвайных путей и четыре тяговые подстанции.

Всего, согласно условиям концессии, частная компания реконструирует 42,6 километров путей, депо, восемь тяговых подстанций, обеспечит ремонт и строительство контактной сети, а также закупит 22 односекционных низкопольных трамвая модели «Львенок».

Первый вагон прибыл в Курск в 2022 году, сейчас на нем проводится обучение водителей и ремонтного персонала. Еще семь трамваев будут поставлены в 2023 году и оставшиеся 14 — в следующем, сказали в Доме Советов.

С 1 июля в тестовом режиме запускается новая маршрутная сеть Курска.

На период реконструкции трамвайных путей организуют работу автобусного маршрута №1А; он полностью продублирует трамвайный маршрут №1 «Хлебозавод – ЗАО КПК» до Московской площади.