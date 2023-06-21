В Курскую область поступит вакцина для профилактики кори

Также в регионе есть запас для иммунизации взрослых Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ближайшее время ожидается поступление в Курскую область вакцины для профилактики кори. Министерство здравоохранения России сообщило, что выполнение поставок в рамках национального календаря профилактических прививок по вакцине для профилактики кори планируется завершить к концу июня текущего года.

Для плановой иммунизации детей в первую очередь применяется комплексная вакцина против кори, краснухи и паротита «Вактривир». Этот препарат поставляется в регионы Минздравом РФ. После поступления вакцины в Курскую область препарат будет направлен в лечебные учреждения для иммунизации детей, сообщили в Минздраве региона.

Для вакцинации взрослых, не сделавших в свое время плановые прививки, ранее из средств региона было закуплено шесть тысяч доз вакцины против кори. Сейчас в регионе имеются достаточные запасы этого препарата.