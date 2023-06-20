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НовостиПроисшествия20 июня 2023 13:12

Под Курском водолазы вытащили авиабомбу из реки

Стокилограммовый снаряд уничтожили на полигоне
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Необычную операцию по извлечению стокилограммовой авиабомбы времен Великой Отечественной войны провели 20 июня спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области на реке Сейм.

В службу спасения Курской области поступило сообщение от очевидца об обнаружении боеприпаса на глубине порядка полутора метров в реке Сейм села Черницыно Октябрьского района.

Прибывшие саперы вместе с водолазами аккуратно обвязали боеприпас веревками и извлекли его на берег.

Авиабомба весом сто килограммов советского производства уничтожена спасателями на полигоне.

Уважаемые куряне! В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о нем в службу спасения по телефону «112».