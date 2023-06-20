Под Курском водолазы вытащили авиабомбу из реки

Необычную операцию по извлечению стокилограммовой авиабомбы времен Великой Отечественной войны провели 20 июня спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области на реке Сейм.

В службу спасения Курской области поступило сообщение от очевидца об обнаружении боеприпаса на глубине порядка полутора метров в реке Сейм села Черницыно Октябрьского района.

Прибывшие саперы вместе с водолазами аккуратно обвязали боеприпас веревками и извлекли его на берег.

Авиабомба весом сто килограммов советского производства уничтожена спасателями на полигоне.

Уважаемые куряне! В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о нем в службу спасения по телефону «112».