В части Курска 21 июня отключат воду

Причина отключения - ремонтно-профилактические работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Курскводоканал» просит сделать необходимый запас воды 21 июня.

В связи с ремонтно-профилактическими работами 21 июня с 09.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды в микрорайонах Волокно и Аккумулятор с прилегающими улицами частного сектора, а также на улицы Широкую и Ольховские с прилегающими улицами. Об этом сообщает мэрия города.

«Курскводоканал» просит сделать необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.