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НовостиОбщество20 июня 2023 13:46

В части Курска 21 июня отключат воду

Запас стоит сделать жителям Волокно и Аккумулятора
Ольга ДАНИЛОВА
Причина отключения - ремонтно-профилактические работы

Причина отключения - ремонтно-профилактические работы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Курскводоканал» просит сделать необходимый запас воды 21 июня.

В связи с ремонтно-профилактическими работами 21 июня с 09.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды в микрорайонах Волокно и Аккумулятор с прилегающими улицами частного сектора, а также на улицы Широкую и Ольховские с прилегающими улицами. Об этом сообщает мэрия города.

«Курскводоканал» просит сделать необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.