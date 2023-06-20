Квадра и Министерство ЖКХ и ТЭК Курской области усилят информирование жителей о ремонтах теплосетей

Управляющий директор Курского филиала «Квадры» Евгений Артемов рассказал, что в настоящее время действуют более полдесятка каналов коммуникации клиентов с компанией.

«Наш клиент по любому из этих каналов может получать необходимую и актуальную информацию. Дополнительно проработана схема взаимодействия между филиалом и управляющими компаниями. Это позволит сократить сроки реагирования на обращения граждан при возникновении ситуаций на стыке зон ответственности управляющей компании и ресурсопоставщика», - отметил Евгений Артемов.

Министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин пояснил, что по итогам работы сформирован перечень домов с учетом уточненных сроков подачи горячего водоснабжения.

«В настоящее время совместно с Госжилинспекцией проводятся мероприятия по размещению информации не только на официальных сайтах и ГИС «ЖКХ», но и на подъездах домов», - добавил Александр Мулевин.