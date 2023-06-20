В Курске высадили почти 15 тысяч цветов

В областном центре продолжается озеленение Фото: Даниил НАЙХИН

В областном центре высадили почти 15 тысяч однолетних цветов на прошлой неделе.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, подрядные организации в рамках муниципальных контрактов более 8500 цветов высадили в сквере по улице Союзной и более 1100 - у памятника в парке Железнодорожников. Также теперь более 1500 растений украшают скверы на улице Бойцов 9-й Дивизии и на пересечении улицы Мыльникова и Майского бульвара.

Помимо этого, специалистами на прошлой неделе высажены более 2700 однолетних культур в цветниках и вазонах, расположенных в скверах по улице Станционной и Героев 16-й Воздушной армии.