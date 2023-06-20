Курянку обвиняют в хищении крупной суммы у волонтерских движений в поддержку СВО

Суд продолжается Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Ленинском районном суде Курска допросили одну из потерпевших по уголовному делу о хищении более 1 млн 550 тыс. рублей, собранных волонтерами на нужды военнослужащих – участников СВО.

Неоднократно судимая жительница Курска органами предварительного расследования обвиняется в хищении денег у волонтерских движений в особо крупном размере.

По версии следствия, через мессенджер женщина предложила свою помощь организаторам добровольных движений, оказывающим гуманитарную поддержку военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и мирным жителям в зоне проведения специальной военной операции. Она сказала, что имеет возможность оказать содействие в приобретении необходимых товаров для военнослужащих по низким ценам. Женщина предоставила банковские счета, на которые ей поступали деньги от организаторов сообществ для закупки всего необходимого. Товары женщина не предоставила, деньги потратила на свои нужды, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Курянку обвиняют в хищении у волонтерских движений «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» суммы более 1 млн 550 тыс. рублей.

Судебное следствие продолжается.