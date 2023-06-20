Юные куряне могут записаться на занятия по футболу

С 1 февраля на базе школы № 35 имени Константина Воробьева для дошколят тренеры из спортивной школы №4 проводят занятия. Детей учат играть в футбол.
Как заверяют спортсмены, футбол развивает в ребенке умение работать сообща, правильно расценивать свои возможности и возможности товарищей и многое другое. Занятия проводятся бесплатно.
С 1 сентября юные футболисты пойдут в школу, а тренировки продолжатся в группе начальной подготовки по месту учебы и жительства.
Записаться на занятия могут все ребята 2016 года рождения.
За более подробной информацией можно обратиться по телефону 8-951-324-65-65, Евгений Юрьевич.