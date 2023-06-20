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НовостиПроисшествия20 июня 2023 7:59

В Курске разрушили фасад Усадьбы Лаврова

Здание является объектом культурного наследия
Ольга ДАНИЛОВА

Вечером 19 июня в социальных сетях появилась информация о незаконных работах по демонтажу фасада дома №23 на улице Белинского. Это здание – «Ансамбль усадьбы потомственного почетного гражданина Г.И. Лаврова» – является объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщили в Правительстве региона, на место ЧП выехала председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял совместно с представителями комитета, также прибыли сотрудники правоохранительных органов.

- Проведение работ зафиксировано, далее будет проведена проверка. Документы планируется передать для судебного разбирательства, - прокомментировали ситуацию власти региона.