В результате обстрелов ВСУ в Глушковском районе Курской области пострадали 29 жилых домов

В районе работает четыре строительные бригады из 12 человек Фото: из соцсетей

В результате недавних обстрелов со стороны Украины в Глушковском районе Курской области пострадало 29 жилых домов. В том числе: в поселке Глушково – 17 домов, один из них восстановлению не подлежит, а также спорткомплекс и семь магазинов, в поселке Теткино – 12 жилых домов. Собственнику жилого дома, который не подлежит восстановлению, регион выплатит компенсационную стоимость, сообщает Правительство региона.

Специалисты произвели необходимые замеры, пластиковые окна находятся на изготовлении, завезен шифер, рубероид, профлист. Все восстановительные работы начаты и завершатся в течение трех недель. В Глушковском районе работает четыре бригады из 12 человек. К 20 июня планируется добавить еще восемь рабочих.

Также завершились восстановительные работы по подключению электроэнергии в оставшихся десяти домах.