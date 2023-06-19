В Курской области отключат радио и ТВ

На этой неделе на объектах филиала Курского областного радиотелевизионного передающего центра начнутся профилактические работы с отключением вещания 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. В разных районах профилактику проведут в период с 20 июня по 17 июля.

В Курске, Курчатове, Курском, Фатежском, Солнцевском, Золотухинском, Поныровском, Щигровском, Медвенском, Октябрьском, Курчатовском и Льговском районах телерадиовещание будет приостановлено 17 июля с 2:00 до 17:00, радиовещание – с 2:00 до 11:00.

Подробный график проведения работ размещен в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».