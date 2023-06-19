В Курске пройдет акция «Свеча памяти»

В регионе немало мест, посвященных событиям Второй мировой войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» в День памяти и скорби традиционно пройдет акция «Свеча памяти». Огни зажгут ровно в четыре часа 22 июня, в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Почтить память павших защитников Родины может любой желающий.

Также в ночь с 21 на 22 июня волонтеры проведут на мемориале акцию «Огненные картины войны», в ходе которой выложат изображение из горящих свечей, сообщили в Доме Советов.

В Поныровском районе Курской области построят парк с монументом «Курская битва» по проекту советского архитектора Евгения Вучетича. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в рамках Петербургского Международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня в северной столице России.

По словам Старовойта, монумент планировали создать еще 60 лет назад.

Губернатор Курской области Роман Старовойт анонсировал открытие нового мемориала, посвященного Курской битве по проекту знаменитого советского скульптора, автора легендарного монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде — Евгения Вучетича, во время дискуссии на площадке Российского военно-исторического общества 15 июня.