В Курске пройдет ярмарка фермерской продукции

В широком ассортименте будет представлена молочная продукция Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 и 23 июня курян приглашают на сельскохозяйственную ярмарку фермерской продукции «Свое родное». Она начнет свою работу в 8:00 в одноэтажном здании Северного рынка.

Посетители смогут приобрести на ярмарке качественную, экологически чистую продукцию фермерских и домашних хозяйств, малых предприятий, использующих при производстве сырье от фермеров, пообещали в Правительстве региона.

В широком ассортименте будут представлены молочная продукция, колбасы и мясные изделия, мясо сельскохозяйственных животных и птицы, яйца, полуфабрикаты, ремесленный хлеб и выпечка, свежий мед и многое другое. Ярмарка для посетителей будет открыта с 8:00 до 18:00.