В Курске открылась выставка "Кожлянская игрушка"

60 старинных и современных кожлянок в одном месте.

Увидеть кожлянские игрушки-свистульки именитых мастеров прошлого и настоящего, а также народные глиняные игрушки других регионов России можно на бесплатной выставке «Кожлянская игрушка. Виды. Формы. Символы». Ее проводит Курский областной Дом народного творчества.

Каргопольская, филимоновская, романовская игрушки, тканые рушники, настольники, половички, пояса. Кожлянская игрушка окружена не менее интересными старинными экспонатами.

Выставка продлится до 30 июня. Она работает в будни с 9:00 до 18:00. Адрес: г. Курск, Театральный проезд, 1, областной Дворец культуры.

А 24 июня в музее «Усадьба А.А. Фета» в Золотухинском районе Курской области пройдет фестиваль классического и современного искусства «Лето у Фета».

В усадьбе пройдет пленэр в формате мастер-класса, курские поэты будут читать стихи. Запланировано выступление солистов филармонии и образцового ансамбля современного танца «Изюминка». Театр-студия «Гастион» готовит литературные постановки.