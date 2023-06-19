Под Курском пройдет фестиваль классического и современного искусства

В усадьбе пройдет пленэр в формате мастер-класса Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 июня в музее «Усадьба А.А. Фета» в Золотухинском районе Курской области пройдет фестиваль классического и современного искусства «Лето у Фета».

В усадьбе пройдет пленэр в формате мастер-класса, курские поэты будут читать стихи. Запланировано выступление солистов филармонии и образцового ансамбля современного танца «Изюминка». Театр-студия «Гастион» готовит литературные постановки.

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Билеты можно приобрести в кассе краеведческого музея.

От Курского областного краеведческого музея будет предоставлен бесплатный трансфер. Время посадки – с 15:00 до 15:45, количество мест ограничено.

Для гостей, планирующих добраться на личном транспорте, предусмотрена парковка.

Театр-студия «Гастион» готовит литературные постановки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также 24 июня в парке имени 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) с 13:00 до 15:00 пройдет фестиваль семей и работающей молодежи.

Организаторами фестиваля выступают администрация города, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Курска и МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр».