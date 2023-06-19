В Курске 402 выпускника сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ

Открыто шесть пунктов проведения экзаменов Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 июня в Курске 402 выпускника 11-х классов сдают единый государственный экзамен по информатике и ИКТ. Экзаменационная работа выполняется с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме.

При выполнении заданий участникам будут доступны на протяжении всего экзамена текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы программирования. Доступ к сети «Интернет» во время экзамена запрещён.

Установленный минимальный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.

Для проведения экзамена будет задействовано шесть пунктов проведения экзаменов, на которых будут присутствовать 35 общественных наблюдателей.