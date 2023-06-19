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НовостиОбщество19 июня 2023 8:50

В Курске 402 выпускника сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ

В городе дежурят 36 наблюдателей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Открыто шесть пунктов проведения экзаменов

Открыто шесть пунктов проведения экзаменов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 июня в Курске 402 выпускника 11-х классов сдают единый государственный экзамен по информатике и ИКТ. Экзаменационная работа выполняется с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме.

При выполнении заданий участникам будут доступны на протяжении всего экзамена текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы программирования. Доступ к сети «Интернет» во время экзамена запрещён.

Установленный минимальный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.

Для проведения экзамена будет задействовано шесть пунктов проведения экзаменов, на которых будут присутствовать 35 общественных наблюдателей.