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НовостиЗдоровье19 июня 2023 6:01

Гости Курской Коренской ярмарки смогли бесплатно проверить свое здоровье

Медики проводили ряд исследований
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
По традиции ярмарка прошла в Свободе

По традиции ярмарка прошла в Свободе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На XXII Курской Коренской ярмарке были представлены Центры здоровья городских больниц №3 и №6 и Поезд здоровья областной клинической больницы.

В Центрах здоровья всем желающим бесплатно проводился профилактический медицинский осмотр, обследование состояния сердечно-сосудистой системы с помощью кардиовизора, измерение внутриглазного давления, выполнялись экспресс-тесты на содержание холестерина и глюкозы в крови, и другие основные исследования, необходимые для оценки состояния здоровья и факторов риска развития хронических заболеваний. Давались рекомендации по коррекции образа жизни и, при необходимости, направления к врачу для дальнейшей диагностики.

- Также на выставке принимал Поезд здоровья – мобильный медицинский комплекс, где можно выполнить диагностические исследования и посетить врачей-специалистов, - рассказала министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.