50 народных дружинников после обучения прибыли в Курскую область

Более 50 курян прошли специальную подготовку на территории одного из регионов России. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. После обучения они прибыли в Курск.

Теперь добровольные народные дружинники отправятся в приграничные районы области. Там вместе с сотрудниками погрануправления они будут обеспечивать соблюдение пограничного режима. Кроме того, добровольная народная дружина поможет сохранить общественный порядок в приграничных населенных пунктах и безопасность на критически важных объектах инфраструктуры региона.

Набор в курскую добровольную народную дружину продолжаются. Курсы подготовки можно пройти на базе «Патриот». Для записи обращаться по телефонам: +7-952-494-56-60 и +7-952-495-07-18. Также можно отправлять заявки на почту: KurskOpolchenie@yandex.ru.