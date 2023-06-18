В Курской области начали рассматривать дело о сожжении заживо женщины

Касторенский районный суд начал рассматривать уголовное дело 16-летней давности о сожжении заживо. По версии следствия, в доме в селе Раздолье компания из нескольких человек распивала алкоголь 14 января 2007-го. Между приятельницами произошла ссора из-за ревности к присутствующему мужчине.

Подсудимая решила разобраться с оппоненткой. Для этого она выбрала достаточно жестокий способ: сожжение заживо. Когда женщины вышли на улицу,обвиняемая вылила на одежду и тело приятельницы дизельное топливо и подожгла спичками. Горящую женщину потушил мужчина из компании.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, с ожогами головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадью 70% тела, потерпевшая попала в больницу. 6 февраля, несмотря на оказанную ей помощь, она скончалась.