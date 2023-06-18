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НовостиПроисшествия18 июня 2023 9:03

В Курской области в сгоревшем доме нашли тело 60-летнего мужчины

Сгорел жилой дом площадью 80 квадратных метров
Анна ГРЕБЕНКИНА

Дом сгорел в деревне Горенка Солнцевского района. Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в субботу, 17 июня, в 15:50. На место происшествия направили местных спасателей, полицейских и сотрудников скорой. По прибытии пожарные приступили к ликвидации загорания. Огонь удалось локализовать в 15:58, а ликвидировали в 16:00.

Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, в результате пожара сгорел жилой дом общей площадью 80 квадратных метров. Также спасатели нашли тело 60-летнего мужчины.

Ущерб и причина ЧП устанавливаются.