Житель Курской области отправится в тюрьму на 18 лет за убийство беременной девушки

34-летнего жителя Курской области признали виновным по ряду статей: угроза убийством, причинение легкого вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище и убийство беременной с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Правоохранители выяснили, что вечером 3 октября 2022-го подсудимый был дома у потерпевшей в Железногорске. Мужчина приревновал девушку, из-за чего они поссорились. Курянин несколько раз ударил возлюбленную по голове и пообещал убить ее. После произошедшего она вместе с детьми двух и четырех лет ушла к родственникам.

Через пять дней, 8 октября, пьяный подсудимый разбил окно и незаконно проник в жилище, где находилась его сожительница. Девушка выбежала с детьми из комнаты в коридор общежития, а ее бабушка попыталась защитить внучку. Однако мужчина, применив силу, убрал со свой дороги пенсионерку. А затем, в присутствии малышей, не меньше восьми раз ударил возлюбленную предметом, похожим на нож-клинок. Потерпевшая скончалась на месте.

Мужчину приговорили к 18 с половиной годам в колонии особого режима.