Власти сообщили о гибели курян в СВО

В регион пришли очередные печальные известия о потерях Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе специальной военной операции погибли уроженцы Фатежского района Курской области, сообщает Правительство региона.

10 мая при исполнении обязанностей военной службы под Артемовском погиб уроженец деревни Гуровка Фатежского района Владимир Чаплыгин. В составе добровольческой бригады он организовывал подвоз дополнительной помощи для участников СВО. В апреле 2023 года добровольно отправился на фронт. Владимиру было 43 года.

13 июня при исполнении обязанностей военной службы в селе Залиман ЛНР погиб старший сержант Сергей Деренков. Он родился 28 мая 1973 года в деревне Петроселки Фатежского района, закончил Новосельскую школу. После прохождения срочной службы заключил контракт с Министерством обороны. С февраля 2022 года он участвовал в СВО в должности заместителя командира взвода ремонтного батальона.

- Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Владимира и Сергея, - добавили в Доме Советов.