Курские педагоги-географы приняли участие в экспедиции

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Курской области состоялась межрегиональная педагогическая экспедиция «Тропами родного края». Она традиционно объединяет педагогов-географов. Об этом информирует пресс-служба губернатор и регионального правительства.

В экспедицию в Октябрьский район Курской области отправились 20 участников. Это учителя школ Курской, Белгородской и Московской областей, преподаватели Курского института развития образования, специалисты Научно-методического центра Курска.

В ходе экспедиции они познакомились с историей, инфраструктурными объектами Октябрьского района, посетили историко-этнографический музей – филиал Курского государственного областного музея археологии. Еще одной точкой стал Парк культуры и отдыха, где в центральной части по просьбе жителей района сооружен мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, со стелой «Скорбящая женщина о павших воинах». Также географы посетили спортивно-стрелковый клуб «Выстрел», ландшафтно-сервисный комплекс «Волков ключ».