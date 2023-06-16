Пострадавший от атак ВСУ бизнес Курской области может получить льготную финансовую поддержку

Пострадавший от обстрелов со стороны Украины бизнес получит гранты Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, компании могут рассчитывать на льготную финансовую поддержку в центре «Мой бизнес». Введен новый продукт «Специальный» для субъектов МСП и самозанятых граждан.

Те, кто понес ущерб и включен в реестр пострадавших, могут рассчитывать на поддержку, где максимальная сумма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составляет два миллиона рублей, для самозанятых – 300 тысяч, ставка по займу - всего 1,5%. Также упрощен порядок оказания представителям вышеназванных категорий бизнеса услуг Гарантийного фонда Курской области. Ставка по поручительству снижена до 0,5%.