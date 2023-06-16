На Курскую Коренскую ярмарку можно доехать на общественном транспорте

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

С 16 по 18 июня в период проведения XXII Коренской ярмарки по маршруту «Курск (ул. Дубровинского) - м. Свобода» и в обратном направлении будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы большого класса.

Время движения:

16 июня - с 13:00 до 19:00 (с интервалом движения 30 минут);

17 июня - с 09:00 до 22:00 (с интервалом движения 20 минут);

18 июня - с 09:00 до 19:20 (с интервалом движения 20 минут).

Кроме того, до Свободы можно будет доехать автобусами, осуществляющими регулярное межмуниципальное обслуживание на платной основе. Они отправляются с улицы Октябрьской в Курске с 06:20 до 20:30, в обратном направлении с автовокзала в местечке Свобода – с 6:00 до 19:46. В часы пик средний интервал отправления – от 5 до 15 минут, в остальное время – от 15 до 30 минут.