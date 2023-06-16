В Курской области модернизируют сеть вещания цифрового телевидения

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Модернизацию сети вещания цифрового телевидения в Курской области обсудили на встрече министр цифрового развития и связи региона Сергей Кожевников с полномочным представителем генерального директора ФГУП РТРС в ЦФО Владимиром Кожемякиным и директором филиала РТРС «Курский ОРТПЦ» Михаилом Косовым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

- У нас запланировано строительство пяти объектов вещания в Курской области: в городах Судже, Железногорске, Обояни, слободе Белая и поселке Хомутовка. В последнем – новый объект. Остальные будут оптимизированы. Это позволит улучшить покрытие сети, - пояснил Михаил Косов.

Также на встрече обсудили вопрос резервирования объектов вещания и организацию временного вещания, в частности – размещения ретрансляторов в приграничных районах.

- Сейчас решается вопрос о резервных каналах – чтобы все населенные пункты с населением от 100 тысяч человек и более были обеспечены резервными наземными каналами доставки сигнала, - рассказал Владимир Кожемякин.

Региональным властям нужно обеспечить бесперебойным сигналом жителей приграничья.

- Со стороны Минцифры Курской области мы проработаем этот вопрос с операторами связи, чтобы в случае необходимости, можно было использовать их оборудование для размещения ретрансляторов для временного вещания, - подвел итог глава Минцифры Курской области Сергей Кожевников.