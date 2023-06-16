Гости Курской Коренской ярмарки смогут бесплатно отправить по почте эксклюзивные открытки

«Почта России» выпустила 1 000 лимитированных открыток с изображением курского соловья - одного из главных символов нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

- Мы дарим гостям Курской Коренской ярмарки возможность поделиться впечатлениями о регионе с близкими и друзьями по всей стране. Мы доставим такие открытки бесплатно, а наши сотрудники помогут правильно заполнить адресные строки на карточке, - рассказала директор УФПС Курской области «Почты России» Оксана Бахтина.

Также каждый желающий сможет самостоятельно поставить оттиск специального почтового штемпеля с переводной датой, на нем контурное изображение Коренной пустыни. Пункт посткроссинга будет работать 17 июня с 9:00 до 18:00 в павильоне «Туризм и отдых».