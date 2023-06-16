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НовостиОбщество16 июня 2023 10:10

В Курской области подвели итоги международной акции «Сад Памяти»

С апреля по июнь высадили около 250 тысяч деревьев
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В этом году мероприятия Международной акции «Сад Памяти» в регионе были посвящены 80-летию победы в Курской битве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За время ее проведения - с апреля по июнь - в области было высажено около 250 тысяч деревьев. Это сеянцы и саженцы дуба, сосны, березы, яблони, груши, рябины. В памятных посадках приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты, экоактивисты. Всего акция объединила более 12 тысяч человек.