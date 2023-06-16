На Курской Коренской ярмарке открыты зоны wi-fi

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Для комфортного пребывания участников и гостей XXII Курской Коренской ярмарки Минцифры Курской области организовали публичные бесшовные зоны wi-fi:

- в главном выставочном павильоне;

- на площади с быстровозводимыми павильонами и перед сценой на площади;

- по улице Коммунистической;

- в здании музея «Усадьба А.А. Фета»;

- в здании конюшни на территории музея «Усадьба А.А. Фета».

Выйти в интернет можно, подключившись к сети Korenskaya в м. Свобода и YSADBA в д. 1-й Воробьевке (территория усадьбы А.А. Фета) через ноутбук, смартфон или планшет.

Порядок подключения

1. Выбрать сеть Wi-Fi Korenskaya или YSADBA на своем устройстве. После выбора сети появится статус «Подключено» (требуется авторизация) и push-уведомление сверху. Необходимо перейти по этому уведомлению, чтобы попасть на страницу авторизации.

2. Пройдите идентификацию по СМС, звонку или через портал госуслуг.

3. После успешной авторизации появится сообщение «Ваше устройство идентифицировано, доступ разрешен».

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, для гостей и участников Курской Коренской ярмарки предусмотрено 11 парковок.