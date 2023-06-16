Курянин потерял 98 тысяч рублей при продаже квартиры

На экране смартфона отразилась сумма, якобы оформленная в кредит. Незнакомец попросил перевести её на указанный счет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Железнодорожный отдел полиции обратился 28-летний житель Курска. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Мужчина рассказал, что разместил на бесплатной площадке объявление о продаже квартиры. Вечером ему поступил звонок от незнакомца, пожелавшего приобрести недвижимое имущество без предварительной встречи с владельцем. Для подтверждения своих намерений злоумышленник предложил внести предоплату в размере 50 тысяч рублей. Потерпевший согласился.

Через несколько минут незнакомец перезвонил продавцу и сообщил о якобы ошибочном переводе денег. Курянин по указанию постороннего лица зашел в банковское приложение и выполнил под диктовку ряд манипуляций. На экране смартфона отразилась сумма, якобы оформленная в кредит. Незнакомец попросил перевести её на указанный счет. Со слов звонившего данная операция необходима была для аннулирования займа. Потерпевший перевел 98 тысяч рублей, после чего связь с псевдопокупателем прервалась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.