Для гостей и участников Курской Коренской ярмарки предусмотрено 11 парковок для личного автотранспорта. На них можно разместить более 2,5 тысячи машин.

Парковки организованы на улицах Подазовской, Веселой, Спортивной, Гражданской, Новой, Пионерской и в районе улицы Лесной. Также можно будет оставить автомобиль на подъезде к местечку Свобода за церковью Иоакима и Анны и на въезде в местечко Свобода на улице Мирной. Самые вместительные расположены на стадионе и вблизи села Долгое, они рассчитаны на 890 и 894 места соответственно.

На всех парковках предусмотрены места – их в общей сложности 297 – для транспорта маломобильных граждан. В этом году в распределении парковочных мест помогут волонтеры, их можно будет легко узнать по специальной экипировке.