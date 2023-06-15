В СВО погиб мобилизованный курянин

О потерях проинформировали в курском Правительстве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Железногорец Дмитрий Самохин, выполняя воинский долг, погиб 7 июня на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Правительстве региона.

- Дмитрий Петрович был мобилизован осенью 2022 года. Он трудился на муниципальном предприятии «Горводоканал». Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким, - добавили в Доме Советов.

Также при штурме Артемовска погиб житель Советского района Курской области, многодетный отец, Семен Кравчук. В зону специальной военной операции он отправился добровольцем в январе 2023 года. У Семена остались жена и шесть детей.

Ранее КП сообщала, что в зоне СВО на территории Донецкой Народной Республики погибли куряне - младший сержант мотострелкового батальона Сергей Ермаков и ефрейтор мотострелкового батальона Евгений Балаболин.

Об этом накануне официально сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.

Сергей Алексеевич родился 16 сентября 1991 года, окончил в 2007 году Надейскую основную школу и в 2011 году - Рыльский социально - педагогический колледж. Он погиб 12 мая 2023 года. У него остались жена и сын.

Евгений Александрович родился 26 июля 1993 года. Окончил Ивановскую среднюю школу. Погиб 21 марта 2023 года.