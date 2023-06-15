16 июня в Курской области будет до +28

16 июня в регионе будет жарко Фото: Даниил НАЙХИН

16 июня в Курской области будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северной четверти ночью 2-7, днем 8-13 метров в секунду. Температура - ночью 10-15°, днем 23-28°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,10 до 0,11 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха в Курской области не зарегистрировано.

Напомним, с 12 июня продлены ограничительные меры на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта, за исключением транспортных средств спецназначения, сообщает МЧС региона.

За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозят штрафы.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта 8-4712-53-04-25 или по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Работа по недопущению возгораний на территории лесного фонда ведется Минприроды Курской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».