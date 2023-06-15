Курянка выступит в составе всероссийского народного оркестра

Преподаватель детской школы искусств №5 им. Д.Д. Шостаковича выступит в составе всероссийского молодежного народного оркестра.

Эллина Ворон стала участницей образовательного заезда «Только в России», организованного Арт-кластером «Таврида» совместно с крупнейшей в России концертной организацией «Петербург-концерт» и Фондом содействия развитию музыкальной культуры «Орнамент».

С 12 по 18 июня в бухте Капсель (Крым) молодые музыканты со всех уголков России будут оттачивать навыки сольной и оркестровой игры.

В конце обучения более 70-ти музыкантов примут участие в грандиозном концерте народного оркестра под руководством дирижера Андрея Долгова.

В программу войдут обработки народной музыки, сочинения классиков и современных композиторов.