Более шести тысяч курян претендуют на бесплатное подведение газа

По 4 951 договору газ подведен до границ участка Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжается работа по программе догазификации. Она реализуется с 2021 года и предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах.

На сегодняшний день принято 6 404 заявки, большинство из которых переведено в договоры. По 4 951 договору газ подведен до границ участка, подключено 2 002 домовладения. Основную часть мероприятий предполагается завершить в текущем году, сообщили в Доме Советов.

Также в программу догазификации планируют включить социальные объекты. По результатам проведенной инвентаризации в подведении газа нуждаются 124 учреждения образования – школы и детские сады, 120 ФАПов.

В Курской области оказывают адресную социальную помощь отдельным категориям граждан на покупку газового оборудования. Размер выплат – до ста тысяч рублей. Для получения компенсации необходимо обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. В этом году адресную социальную помощь уже получили 234 льготника на общую сумму 19,6 млн рублей.