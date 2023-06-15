Курский губернатор в рамках ПМЭФ участвует в дискуссии на площадке военно-исторического общества

- Рабочий график очень плотный, - сказал Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Делегация Курской области прибыла в Санкт-Петербург на Международный экономический форум, который проходит в северной столице с 14 по 17 июня.

- Рабочий график очень плотный. В списке мероприятий первым станет дискуссия на площадке Российского военно-исторического общества, - рассказал глава Курской области Роман Старовойт.

К обсуждению, в котором примет участие заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко, планируются вопросы сохранения и популяризации исторического и культурного наследия России в монументальных сооружениях.

Ранее КП сообщала, что в рамках ПМЭФ-2023 курская делегация планирует посещение «Петербургского тракторного завода».

Глава региона планирует подписать также ряд инвестиционных соглашений, в том числе с государственными корпорациями. Среди компаний и корпораций: АО «Росагролизинг», ПАО «КАМАЗ», АПХ «Мираторг», АО «АБ «РОССИЯ», АО «Сбербанк Лизинг» и многие другие.

Кроме этого, будут установлены торгово-экономические отношения с Запорожской областью.