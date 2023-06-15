11 курских школьников написали экзамен по русскому языку на сто баллов

Результаты ЕГЭ по профильной математике, необходимые для поступления в вуз, ребята узнают не позднее 19 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. Эти два обязательных учебных предмета для получения аттестата за 11 класс школьники сдавали 29 мая и 1 июня соответственно. Результаты по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки.

В этом году 11 школьников нашего региона написали экзамен по русскому языку на сто баллов. В Курске такой результат имеют по одному выпускнику школ №25, 33, 44, 55, 57, а также две ученицы гимназии №4. В области наивысшие баллы у одиннадцатиклассников из гимназии №1 Железногорска, Золотухинской школы, Суджанской школы №2 и Ленинской школы с углубленным изучением отдельных предметов Октябрьского района.

ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Высший балл получили 900 участников экзамена, это более 45% выпускников региона. Результаты ЕГЭ по профильной математике, необходимые для поступления в вуз, ребята узнают не позднее 19 июня 2023 года.