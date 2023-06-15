Жителям Шебекино, переехавшим в Курскую область, помогут получить выплаты

Для оформления единоразовой материальной помощи белгородцы могут обращаться в курские органы социальной защиты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины 34 тысячи жителей Шебекино вынуждены были покинуть свои дома. У многих повреждены жилые постройки. Постановлением Правительства Белгородской области предусмотрена единоразовая выплата в размере десяти тысяч рублей пострадавшим гражданам.

Некоторые белгородцы временно переехали в Курскую область. Им также полагается единоразовая выплата. Для получения материальной помощи необходима регистрация по месту жительства на территории Белгородской области в населенных пунктах, подвергшихся или подвергающихся обстрелам (Шебекинский округ, Грайворонский округ), или где введен режим чрезвычайной ситуации, пояснили в Правительстве Курской области.

Всем, кто уже получает социальные выплаты, единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей будет перечислена в беззаявительном порядке. В скором времени для остальных появится возможность на портале госуслуг подать в электронном виде заявление на выплату, сейчас ведется соответствующая работа.

Белгородцы, прибывшие в курский регион, также смогут подать заявление онлайн на выплату. Для оформления единоразовой материальной помощи они могут обращаться в органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Курской области по месту своего пребывания, а работники направят документы в Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.