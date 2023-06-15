Курский инфекционный центр реорганизуют

В инфекционном центре Курской областной больницы произошла реорганизация, сообщает Минздрав региона.

Заболеваемость коронавирусом в области существенно снизилась. За последний месяц в инфекционный стационар областной больницы госпитализировали не более пяти-шести человек в сутки. В центре, рассчитанном на лечение 232 пациентов, занято сейчас около ста мест.

В связи с этим проводится реорганизация инфекционного стационара. Теперь здесь станут работать два инфекционных отделения для пациентов с ковидом и пульмонологическое отделение для лечения заболеваний, не связанных с коронавирусом. Пациенты по-прежнему будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. Условия для этого сохраняются в прежнем объеме.

С начала года в инфекционном корпусе прошли лечение 1 882 человека, а с момента открытия - более шести тысяч пациентов; всего здесь проведено 324 операции.