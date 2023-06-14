Курские власти недовольны качеством ремонта улицы Красная Армия

- Проехал по улице Красной Армии в Курске, где выполнялся ремонт дорожного полотна. Такое качество проведенных работ неприемлемо.

Будем бороться с подобным отношением подрядчиков и менять подход к ремонту дорог в области. Это коснется всех в случае некачественного его выполнения.

На улице Красной Армии работала воронежская компания, к которой и по предыдущим объектам было много замечаний. К сожалению, действующее законодательство существенно ограничивает госзаказчика в выборе подрядчика: основным критерием остается предложенная стоимость, а не надежность и качество выполненных работ в прошлом. В то же время, когда в региональном бюджете каждый рубль на счету, очень важно не переделывать одни и те же объекты по несколько раз и не уходить в длительные судебные разбирательства с бракоделами, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт в соцсетях.

Губернатор Курской области потребовал от Минтранса региона обеспечить, чтобы подрядчик заново отремонтировал всю улицу по гарантии за свой счет.