Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДеловой Курск14 июня 2023 15:20

Курские власти недовольны качеством ремонта улицы Красная Армия

Глава региона требует от подрядчика снова перелатать дорогу по гарантии
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

- Проехал по улице Красной Армии в Курске, где выполнялся ремонт дорожного полотна. Такое качество проведенных работ неприемлемо.

Будем бороться с подобным отношением подрядчиков и менять подход к ремонту дорог в области. Это коснется всех в случае некачественного его выполнения.

На улице Красной Армии работала воронежская компания, к которой и по предыдущим объектам было много замечаний. К сожалению, действующее законодательство существенно ограничивает госзаказчика в выборе подрядчика: основным критерием остается предложенная стоимость, а не надежность и качество выполненных работ в прошлом. В то же время, когда в региональном бюджете каждый рубль на счету, очень важно не переделывать одни и те же объекты по несколько раз и не уходить в длительные судебные разбирательства с бракоделами, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт в соцсетях.

Губернатор Курской области потребовал от Минтранса региона обеспечить, чтобы подрядчик заново отремонтировал всю улицу по гарантии за свой счет.