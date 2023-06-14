В Курске временно недоступна запись на прием к врачу через Госуслуги

Работоспособность системы должны восстановить в кратчайшие сроки, пообещали чиновники Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за технической аварии на сервере произошел сбой в работе информационной системой «БАРС». Из-за этого временно недоступна запись на прием к врачу через портал Госуслуги и медицинский портал Курской области. Также произошел сбой в работе телефонных линий Курского онкоцентра. Данные поломки между собой не связаны, сообщили в Министерстве здравоохранения Курской области.

- Специалисты прилагают все возможные усилия для того, чтобы восстановить работоспособность системы в кратчайшие сроки. Приносим извинения за временные неудобства, - добавил источник.

Также в Минздраве региона сообщили, что в Курске проведут юридическое объединение городских больниц №1 и №2, а также №3 и №4. В них будут действовать единые системы управления, службы закупок, юридические и кадровые службы, бухгалтерии. Изменения сократят расходы, не связанные с медицинской деятельностью.