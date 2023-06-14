В Курской области продлили особый противопожарный режим

Въезд на транспорте в лес также запрещен Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе с апреля действует особый противопожарный режим. В этот период в лесах категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву и бытовые отходы. С 12 июня продлены ограничительные меры на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта, за исключением транспортных средств спецназначения, сообщает МЧС региона.

За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозят штрафы:

- физическим лицам – от 40 до 50 тысяч рублей;

- должностным лицам – от 60 до 90 тысяч рублей;

- юридическим лицам – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта 8-4712-53-04-25 или по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Работа по недопущению возгораний на территории лесного фонда ведется Минприроды Курской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».