В Курске строят футбольное поле

В Железнодорожном округе Курска началось строительство футбольного поля.

Администрация Курска поддержала инициативу детской футбольной школы «ФИНТ». Строительство ведется за счет средств инвестора при поддержке Фонда развития города Курска.

Пока выкопали котлован, так как устройство специального искусственного покрытия требует определенной «подушки» и системы водоотведения. Введение коммуникаций планируется после завершения первого этапа работ.

Футбольное поле будет открытое, огорожено забором и оснащено освещением. Планируются установка мини-трибун и раздевалок, благоустройство близлежащей территории – создание подъезда к полю и стоянки.

- Наша школа всегда стремилась развивать инфраструктуру города для спортивных занятий, - поделился директор детской футбольной школы «ФИНТ» Павел Киселев. - Мы мечтали о своем футбольном поле. После окончания строительства будем проводить занятия с ребятами по удобному графику.

Работы планируют завершить в сентябре.