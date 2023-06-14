15 июня в Курской области будет до +26

В регионе будет тепло и немного дождливо Фото: Даниил НАЙХИН

15 июня в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный ночью 5-10, днем 8-13 метров в секунду. Температура - ночью 12-17°, днем 21-26°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,09 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Новую экотропу заложили в балке Малиновке Золотухинского района Курской области. В этой работе приняли участие более 30 человек: сотрудники Минприроды Курской области, Ассоциации содействия развитию ТОС города Курска и Курской области и жители деревень Зиборово, Жизлово, Барбинки.

В ходе мероприятия участники разметили маршрут и определились с расположением смотровых площадок и мест отдыха. Протяженность экотропы составила два километра.