40-летний мужчина пострадал во время пожара под Курском

В 14:58 13 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании автомобиля в деревне Будановка Золотухинского района.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПЧ №27 Золотухинского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС пожар удалось потушить в 15:09.

В результате пожара в гараже закопчены стены и потолок, поврежден автомобиль Киа по всей площади. В больницу доставлен мужчина.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

Ранее КП сообщала, что в Курске ночью сгорела "Газель".